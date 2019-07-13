В июне Бурприроднадзор выявил 17 фактов нарушений природоохранного законодательства
В Бурятии юридическое лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную охоту.
- Бурприроднадзором рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица А. по ч.3 ст. 8.37 КРФ об АП, нарушения были выявлены по результатам плановой проверки, назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, - сообщили в Бурприроднадзоре Бурятии.
С 1 по 21 июля сотрудники Бурприроднадзора выявили 17 фактов нарушений природоохранного законодательства. 17 граждан оштрафованы, одному гражданину вынесено наказание виде предупреждения, один человек лишён права охоты.
В июне мировой судья судебного участка Закаменского района за охоту без разрешения вынес в отношении местного жителя постановление с назначением наказания в виде штрафа 500 рублей с конфискацией орудий охоты.
Всего с начала 2019 года Бурприроднадзором выявлено 209 нарушений правил охоты, наибольшее количество нарушений выявлено инспекторами: Закаменского (29 случаев), Северо-Байкальского (16), Муйского (11) районов.
Лишены права охоты пять физических лиц, наложено штрафов на общую сумму 134,5 тыс. руб. предъявлено исков в качестве компенсации вреда, причинённого охотничьим ресурсам на сумму 345,2 тыс. руб.
В Бурятии юрлицо оштрафовали на 50 тысяч за незаконную охоту
Происшествия, Фото:
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