В Бурятии юрлицо оштрафовали на 50 тысяч за незаконную охоту

В июне Бурприроднадзор выявил 17 фактов нарушений природоохранного законодательства



В Бурятии юридическое лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную охоту.



- Бурприроднадзором рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица А. по ч.3 ст. 8.37 КРФ об АП, нарушения были выявлены по результатам плановой проверки, назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, - сообщили в Бурприроднадзоре Бурятии.



С 1 по 21 июля сотрудники Бурприроднадзора выявили 17 фактов нарушений природоохранного законодательства. 17 граждан оштрафованы, одному гражданину вынесено наказание виде предупреждения, один человек лишён права охоты.



В июне мировой судья судебного участка Закаменского района за охоту без разрешения вынес в отношении местного жителя постановление с назначением наказания в виде штрафа 500 рублей с конфискацией орудий охоты.



Всего с начала 2019 года Бурприроднадзором выявлено 209 нарушений правил охоты, наибольшее количество нарушений выявлено инспекторами: Закаменского (29 случаев), Северо-Байкальского (16), Муйского (11) районов.



Лишены права охоты пять физических лиц, наложено штрафов на общую сумму 134,5 тыс. руб. предъявлено исков в качестве компенсации вреда, причинённого охотничьим ресурсам на сумму 345,2 тыс. руб.



