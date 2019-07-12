12 Июля

11 Июля

Популярное

Улан-удэнца убили за синяк под глазом женщины

Улан-удэнца убили за синяк под глазом женщины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Житель Улан-Удэ напал на нынешнего кавалера своей бывшей жены

В Улан-Удэ осудили мужчину, зарезавшего сожителя своей бывшей пассии.

События произошли весной. Супруги развелись и стали жить отдельно друг от друга. Женщина нашла другого ухажёра. Они оба были безработными, у пары не было денег даже на еду. За помощью она обращалась к бывшему мужу, он помогал и привозил продукты.

Однажды он в очередной раз привёз еду, втроём устроили застолье. Тут бывший супруг заметил у женщины синяк под глазом. Мужчина попытался выяснить, откуда «прилетело», но она не отвечала. Тогда бывший муж начал предъявлять претензии новому сожителю женщины. Между мужчинами завязалась драка.

В какой-то момент бывший супруг не выдержал, схватился за нож и вонзил его в грудь оппонента.

Врачи несколько часов боролись за жизнь потерпевшего, но спасти его не удалось. 42-летний мужчина скончался от колото-резаной проникающей раны с повреждением межрёберной артерии и верхней долей левого лёгкого, осложнившейся обильной кровопотерей.

За убийство было возбуждено уголовное дело. В суде мужчина частично признал свою вину. Он объяснил, что схватился за нож, поскольку опасался за свою жизнь. Причиной тому стал конфликт, который был три года назад. По словам обвиняемого, тогда мужчины тоже оборонялись ножами, но никто никуда не обращался.

10 июля суд вынес решение по этому делу.

- 42-летнего мужчину приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также удовлетворён иск прокурора о взыскании с подсудимого в пользу Бурятского территориального ФОМС средств в сумме 57 тысяч 345 рублей, - рассказала «Байкал-Daily» старший помощник прокурора прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнца убили за синяк под глазом женщины
Улан-удэнца убили за синяк под глазом женщины
Происшествия, 12.07.2019
Житель Улан-Удэ напал на нынешнего кавалера своей бывшей жены
Вор украл барсетку в торговом центре Улан-Удэ
Вор украл барсетку в торговом центре Улан-Удэ
Происшествия, 12.07.2019
Барсетка была оставлена на прилавке  
Жителя Иркутской области задержали за призывы к экстремизму
Жителя Иркутской области задержали за призывы к экстремизму
Происшествия, 12.07.2019
У него нашли нацистскую символику и самодельное оружие
В Иркутске трое полицейских избили свидетеля и угрожали изнасилованием
В Иркутске трое полицейских избили свидетеля и угрожали изнасилованием
Происшествия, 12.07.2019
Сотрудники полиции использовали палки, кресла и наручники, чтобы добиться показаний
С жителем Бурятии жестоко расправились за неуважение к старшим
С жителем Бурятии жестоко расправились за неуважение к старшим
Происшествия, 12.07.2019
В грудь работника фермы вонзили длинный гвоздь
На Байкале двое парней едва не утонули, спасая друга
На Байкале двое парней едва не утонули, спасая друга
Происшествия, 12.07.2019
Трёх человек на двух катамаранах унесло на Байкале
Из Бурятии выдворили двух иностранцев
Из Бурятии выдворили двух иностранцев
Происшествия, 12.07.2019
Они нарушили пограничный режим
За полгода в ДТП в Улан-Удэ пострадали 15 детей
За полгода в ДТП в Улан-Удэ пострадали 15 детей
Происшествия, 12.07.2019
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Автокресло – детям!»
Забайкалец украл и убил корову односельчанина
Забайкалец украл и убил корову односельчанина
Происшествия, 12.07.2019
Внутренние органы он выбросил в лесу
Двое жителей Бурятии обокрали заброшенное предприятие
Двое жителей Бурятии обокрали заброшенное предприятие
Происшествия, 12.07.2019
Украденное они хотели частично оставить себе и сдать на металлолом

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^