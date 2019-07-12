Улан-удэнца убили за синяк под глазом женщины

Житель Улан-Удэ напал на нынешнего кавалера своей бывшей жены



В Улан-Удэ осудили мужчину, зарезавшего сожителя своей бывшей пассии.



События произошли весной. Супруги развелись и стали жить отдельно друг от друга. Женщина нашла другого ухажёра. Они оба были безработными, у пары не было денег даже на еду. За помощью она обращалась к бывшему мужу, он помогал и привозил продукты.



Однажды он в очередной раз привёз еду, втроём устроили застолье. Тут бывший супруг заметил у женщины синяк под глазом. Мужчина попытался выяснить, откуда «прилетело», но она не отвечала. Тогда бывший муж начал предъявлять претензии новому сожителю женщины. Между мужчинами завязалась драка.



В какой-то момент бывший супруг не выдержал, схватился за нож и вонзил его в грудь оппонента.



Врачи несколько часов боролись за жизнь потерпевшего, но спасти его не удалось. 42-летний мужчина скончался от колото-резаной проникающей раны с повреждением межрёберной артерии и верхней долей левого лёгкого, осложнившейся обильной кровопотерей.



За убийство было возбуждено уголовное дело. В суде мужчина частично признал свою вину. Он объяснил, что схватился за нож, поскольку опасался за свою жизнь. Причиной тому стал конфликт, который был три года назад. По словам обвиняемого, тогда мужчины тоже оборонялись ножами, но никто никуда не обращался.



10 июля суд вынес решение по этому делу.



- 42-летнего мужчину приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также удовлетворён иск прокурора о взыскании с подсудимого в пользу Бурятского территориального ФОМС средств в сумме 57 тысяч 345 рублей, - рассказала «Байкал-Daily» старший помощник прокурора прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.

