Ущерб составил 106 тысяч рублей
Во время ночного рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии сотрудники лесной охраны увидели свет от фар. Оказалось, что трое «чёрных лесорубов» заготовили около 19 кубометров древесины. Ущерб составил более 106 тысяч рублей.
Лес рубили безработные жители Заиграевского района.
Незаконно заготовленная древесина, бензопила и «ЗИЛ-131» были изъяты.
В отношении правонарушителей составлены протоколы за незаконную рубку леса и нарушение правил пожарной безопасности. Все материалы переданы в местный ОМВД для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба РАЛХ.
За нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов республики.
В Бурятии «чёрных лесорубов» нашли по свету фар
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