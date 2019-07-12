Вор украл барсетку в торговом центре Улан-Удэ

Барсетка была оставлена на прилавке



10 июля в торговом центре Улан-Удэ обокрали 34-ленего жителя села Селендума. Мужчина оставил барсетку с документами, банковскими картами и деньгами на прилавке торгового центра. Когда вернулся, сумки уже не было. Ущерб составил около 28 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию.



Правоохранители по горячим следам задержали ранее судимого за наркопреступление 43-летнего жителя Селенгинского района.



Мужчина, укравший с прилавка барсетку, воспользовался банковской картой для покупки продуктов в другом магазине. Наличные потратил на собственные нужды.



За кражу возбуждено уголовное дело. Украденные документы у злоумышленника изъяты. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

