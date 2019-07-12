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С жителем Бурятии жестоко расправились за неуважение к старшим

С жителем Бурятии жестоко расправились за неуважение к старшим
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В грудь работника фермы вонзили длинный гвоздь

31-летнего мужчину убили на территории крестьянско-фермерского хозяйства в селе Шергино Кабанского района Бурятии. Ему нанесли многочисленные повреждения головы и колотые ранения груди. В убийстве признались двое местных работников, 54 и 58 лет, с которыми потерпевший незадолго до смерти распивал спиртное. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, потерпевший и обвиняемые жили в селе Шергино и подрабатывали в местном крестьянско-фермерском хозяйстве. 9 июля после рабочего дня они втроём распивали алкоголь в постройке на территории фермы.

- Через некоторое время на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода один из мужчин стал ругаться с молодым собутыльником. Второй мужчина сначала стоял в стороне. Но затем вдруг ему не понравилась дерзость молодого человека по отношению к старшему напарнику. Он решил вмешаться, для чего поднял с пола металлическую трубу и с силой нанёс ею четыре удара по голове молодого собутыльника. В это же время первый мужчина, ободрённый внезапной поддержкой, схватил длинный гвоздь, после чего нанёс им несколько ударов по лицу противника, а затем воткнул его в грудь потерпевшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

На этом мужчины не остановились и продолжили добивать коллегу. Его били тяжёлыми предметами, которые попадались под руку. Убедившись в смерти потерпевшего, отнесли тело за сарай и оставили там. Все орудия преступления убийцы спрятали.

На следующий день тело обнаружил фермер, которому принадлежит хозяйство. Он вызвал полицию. Следственно-оперативной группе по следам на месте происшествия удалось восстановить картину преступления и найти злоумышленников.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обоих обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей, - заключают в Следкоме.
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