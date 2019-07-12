На Байкале двое парней едва не утонули, спасая друга

С молодыми людьми провели профилактическую беседу о безопасном поведении на отдыхе. Отдыхающие же, в свою очередь поблагодарили правоохранителей за спасение, сообщили в МВД по Бурятии.









Сегодня около 4 утра в полицию в Кабанском районе Бурятии поступило сообщение о том, что в акватории озера Байкал в местности Энхалук компания молодых людей нуждается в помощи.Местный житель решил покататься на катамаране, но порывами ветра его начало уносить от берега. Двое товарищей бросились на помощь и, выйдя на воду на катамаране, перевернулись.- Сотрудники дежурной части районной полиции сообщили о происшествии участковому уполномоченному, капитану полиции Максиму Буянову, который вместе с оперуполномоченным уголовного розыска, капитаном полиции Сергеем Хлызовым находились недалеко от места происшествия. Полицейские незамедлительно прибыли на берег и приступили к организации мер по спасению людей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.- Сильные порывы ветра уносили пострадавших всё дальше, и мы начали искать на побережье плавсредство, – рассказал Максим Буянов.Один из отдыхающих откликнулся на просьбу полицейских и на своей лодке отправился за молодыми людьми.После благополучного возвращения пострадавших на берег стражи порядка пригласили их в служебный автомобиль, предварительно подготовив салон машины для обогрева людей.