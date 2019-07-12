Из Бурятии выдворили двух иностранцев

Они нарушили пограничный режим



В Кяхтинском районном суде рассмотрены два административных дела в отношении двух иностранцев, которых поймали в пограничной зоне.



- В ходе рассмотрения административных дел лица, привлекаемые к административной ответственности, вину в совершении административного правонарушения признали полностью, в содеянном раскаялись, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.



Иностранцев признали виновными. Суд назначил им штраф с административным выдворением за пределы России.



Постановления суда вступили в законную силу.

