Усольчанин обворовал мужчину на привокзальной площади

Мужчина вместе распивали спиртное



У 34-летнего жителя города Усолье-Сибирское в Иркутской области на привокзальной площади украли золотую цепочку с крестиком и сотовый телефон. Потерпевший пояснил, что ночью он там распивал спиртные напитки с новым знакомым, после чего уснул. Проснувшись, обнаружил пропажу.



Во время розыска транспортные полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи местный житель, который признался в краже. Подозреваемый задержан, суммы ущерба составила около 35 тысяч рублей.



За кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

