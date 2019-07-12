Мужчина вместе распивали спиртное
У 34-летнего жителя города Усолье-Сибирское в Иркутской области на привокзальной площади украли золотую цепочку с крестиком и сотовый телефон. Потерпевший пояснил, что ночью он там распивал спиртные напитки с новым знакомым, после чего уснул. Проснувшись, обнаружил пропажу.
Во время розыска транспортные полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи местный житель, который признался в краже. Подозреваемый задержан, суммы ущерба составила около 35 тысяч рублей.
За кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Усольчанин обворовал мужчину на привокзальной площади
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Автокресло – детям!»
Внутренние органы он выбросил в лесу
Украденное они хотели частично оставить себе и сдать на металлолом
Кража произошла после застолья
Пьяная женщина-водитель постоянно выезжала на полосу встречного движения
Авария произошла на Ключевской
Сейчас лесники тушат пять оставшихся пожаров
Он с такой силой вырвал из её рук сумку, что женщина получила перелом
Он вывез автобус в Казахстан через Россию, получив временное разрешение на ввоз
2,5 тысячи литров дизельного топлива пытался украсть злоумышленник со склада компании «Россети Сибирь» в Бурятии
Сотрудники учреждения обнаружили пять сотовых в мешке с картофелем
Александр Бурлаков обвиняется в незаконном введении режима ЧС
Уже уволенный из рядов полиции мужчина предстанет перед судом
Мужчина воспользовался тем, что матери не было дома
Буйный молодой человек катался по полу в отделе полиции и бился головой в зеркало. ВИДЕО