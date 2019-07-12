В Прибайкальском районе огнём уничтожен жилой дом

В селе Кика из-за короткого замыкания без крыши над головой остались трое человек

11 июля в Республике Бурятия зарегистрировано 14 пожаров, 12 из которых произошли в районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.



В селе Кика Прибайкальского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом был объят огнём полностью. В результате пожара жилой дом и имущество было уничтожено огнём на общей площади 30 кв.м. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил установки и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок, а именно произошёл аварийный режим работы электроприбора, с последующим коротким замыканием электропроводки в электрощитовой. Жильцы в количестве 3 человек расселены у родственников.



Основной причиной возгораний по-прежнему остается неосторожное обращение с огнём. Так, по этой причине, произошли загорания мусора в Селенгинском, Мухоршибирском, Заиграевском, Прибайкальском, Тункинском районах, торфа – в Иволгинском районе, травы – в Северо-Байкальском и Заиграевском районах, тополиного пуха – в Баргузинском районе.



Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает: чтобы защитить свою жизнь и имущество от пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности!

