12 Июля

11 Июля

Популярное

В Прибайкальском районе огнём уничтожен жилой дом

В Прибайкальском районе огнём уничтожен жилой дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В селе Кика из-за короткого замыкания без крыши над головой остались трое человек
11 июля в Республике Бурятия зарегистрировано 14 пожаров, 12 из которых произошли в районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В селе Кика Прибайкальского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом был объят огнём полностью. В результате пожара жилой дом и имущество было уничтожено огнём на общей площади 30 кв.м. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил установки и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок, а именно произошёл аварийный режим работы электроприбора, с последующим коротким замыканием электропроводки в электрощитовой. Жильцы в количестве 3 человек расселены у родственников.

Основной причиной возгораний по-прежнему остается неосторожное обращение с огнём. Так, по этой причине, произошли загорания мусора в Селенгинском, Мухоршибирском, Заиграевском, Прибайкальском, Тункинском районах, торфа – в Иволгинском районе, травы – в Северо-Байкальском и Заиграевском районах, тополиного пуха – в Баргузинском районе.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает: чтобы защитить свою жизнь и имущество от пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности!
пожар Прибайкальский район Кика короткое замыкание Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Прибайкальском районе огнём уничтожен жилой дом
В Прибайкальском районе огнём уничтожен жилой дом
Происшествия, 12.07.2019
В селе Кика из-за короткого замыкания без крыши над головой остались трое человек
Пьяный иркутянин угрожал поджечь квартиру и взорвать гранату
Пьяный иркутянин угрожал поджечь квартиру и взорвать гранату
Происшествия, 12.07.2019
Мужчина уже облил стены спиртосодержащей жидкостью
Улан-удэнца убили за синяк под глазом женщины
Улан-удэнца убили за синяк под глазом женщины
Происшествия, 12.07.2019
Житель Улан-Удэ напал на нынешнего кавалера своей бывшей жены
Вор украл барсетку в торговом центре Улан-Удэ
Вор украл барсетку в торговом центре Улан-Удэ
Происшествия, 12.07.2019
Барсетка была оставлена на прилавке  
Жителя Иркутской области задержали за призывы к экстремизму
Жителя Иркутской области задержали за призывы к экстремизму
Происшествия, 12.07.2019
У него нашли нацистскую символику и самодельное оружие
В Иркутске трое полицейских избили свидетеля и угрожали изнасилованием
В Иркутске трое полицейских избили свидетеля и угрожали изнасилованием
Происшествия, 12.07.2019
Сотрудники полиции использовали палки, кресла и наручники, чтобы добиться показаний
С жителем Бурятии жестоко расправились за неуважение к старшим
С жителем Бурятии жестоко расправились за неуважение к старшим
Происшествия, 12.07.2019
В грудь работника фермы вонзили длинный гвоздь
На Байкале двое парней едва не утонули, спасая друга
На Байкале двое парней едва не утонули, спасая друга
Происшествия, 12.07.2019
Трёх человек на двух катамаранах унесло на Байкале
Из Бурятии выдворили двух иностранцев
Из Бурятии выдворили двух иностранцев
Происшествия, 12.07.2019
Они нарушили пограничный режим
За полгода в ДТП в Улан-Удэ пострадали 15 детей
За полгода в ДТП в Улан-Удэ пострадали 15 детей
Происшествия, 12.07.2019
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Автокресло – детям!»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^