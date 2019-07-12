За полгода в ДТП в Улан-Удэ пострадали 15 детей

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Автокресло – детям!»



Автоинспекторы напомнили водителям, что для перевозки детей до 7 лет всегда необходимо использовать автокресло, соответствующее росту и весу ребёнка. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.



Довели до взрослых и статистику аварийности с участием несовершеннолетних пассажиров. Так, за 6 месяцев в Улан-Удэ с участием детей пассажиров зарегистрировано 13 ДТП. Травмы различной степени тяжести получили 15 юных пассажиров.



После профилактической беседы каждый автолюбитель получил тематическую памятку о важности использования детских удерживающих устройств, сообщает УГИБДД по Бурятии.





