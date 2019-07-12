В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Автокресло – детям!»
Автоинспекторы напомнили водителям, что для перевозки детей до 7 лет всегда необходимо использовать автокресло, соответствующее росту и весу ребёнка. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.
Довели до взрослых и статистику аварийности с участием несовершеннолетних пассажиров. Так, за 6 месяцев в Улан-Удэ с участием детей пассажиров зарегистрировано 13 ДТП. Травмы различной степени тяжести получили 15 юных пассажиров.
После профилактической беседы каждый автолюбитель получил тематическую памятку о важности использования детских удерживающих устройств, сообщает УГИБДД по Бурятии.
За полгода в ДТП в Улан-Удэ пострадали 15 детей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Автокресло – детям!»
Внутренние органы он выбросил в лесу
Украденное они хотели частично оставить себе и сдать на металлолом
Кража произошла после застолья
Авария произошла на Ключевской
Сейчас лесники тушат пять оставшихся пожаров
Он с такой силой вырвал из её рук сумку, что женщина получила перелом
Он вывез автобус в Казахстан через Россию, получив временное разрешение на ввоз
2,5 тысячи литров дизельного топлива пытался украсть злоумышленник со склада компании «Россети Сибирь» в Бурятии
Сотрудники учреждения обнаружили пять сотовых в мешке с картофелем
Александр Бурлаков обвиняется в незаконном введении режима ЧС
Уже уволенный из рядов полиции мужчина предстанет перед судом
Мужчина воспользовался тем, что матери не было дома
Буйный молодой человек катался по полу в отделе полиции и бился головой в зеркало. ВИДЕО
Мужчина попросил телефон у девочки и отнял его