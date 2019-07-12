Внутренние органы он выбросил в лесу
В ОМВД России по Нерчинскому району поступило заявление от жителя села Зюльзя о краже коровы. В лесном массиве полицейские обнаружили внутренние органы животного.
Полицейские по протектору шин установили подозреваемого. Им оказался 43-летний односельчанин потерпевшего. Мужчина дал признательные показания. По месту жительства подозреваемого изъято гладкоствольное ружье. В салоне его грузовой автомашины обнаружены пятна бурого цвета, похожие на кровь.
Установлено, что мясо вор продал, вырученные деньги уже потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл и убил корову односельчанина
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