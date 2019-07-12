Украденное они хотели частично оставить себе и сдать на металлолом
Двое жителей Бичурского района Бурятии 30 лет и 31 года подозреваются в краже имущества с территории предприятия.
В июне 2018 года мужчины проникли на территорию прекратившей свою деятельность производственной организации и из цеха украли три двигателя от сушительного оборудования и сварочный аппарат, бензопилу, монитор от компьютера и видеорегистратор. Ущерб составил свыше 60 тысяч рублей.
Подозреваемые ранее судимы. При этом один из них более трёх лет отбывал наказание в местах лишения свободы за грабёж. Однако после освобождения совершил кражу и был привлечён к уголовной ответственности.
По словам задержанных, украденное они планировали частично сдать на металл, частично – оставить себе.
Имущество изъято полицейскими в полном объёме. За грабёж и кражу возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Двое жителей Бурятии обокрали заброшенное предприятие
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