Гражданин Монголии в Бурятии не заплатил почти 4 миллиона таможенных платежей

Он вывез автобус в Казахстан через Россию, получив временное разрешение на ввоз



Гражданин Монголии незаконно передал временно ввезённый автобус гражданину Казахстана, не заплатив таможенные платежи в сумме 3,9 млн рублей. Преступление было выявлено Бурятской таможней.



Автобус, зарегистрированный на территории Монголии, был ввезён в Россию в начале мая 2018 года через таможенный пост МАПП Кяхта. Таможенники, по заявлению владельца о сроке своего пребывания в России, установили срок временного ввоза с освобождением от уплаты таможенных платежей – 10 дней.



Но уже через четыре дня автобус выехал из России в Казахстан, где был поставлен на учёт с выдачей новых регистрационных номеров и свидетельством о регистрации на имя нового владельца.



- Подобные случаи свидетельствуют о скрытых формах сделок купли-продажи автомобилей и использовании процедуры временного ввоза транспортных средств и их незаконного ввоза и легализации на территории Евразийского экономического союза. Данные правонарушения выявляются, как при перемещении через границу, так и при регистрации транспортных средств, - рассказал начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев.



Возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Справка:



Иностранные граждане и лица, постоянно проживающие за пределами Евразийского экономического союза, могут ввозить без уплаты таможенных платежей автомобили для личного пользования на срок своего пребывания, но не более чем на 1 год.



По истечении этого срока физическое лицо (декларант) должно либо вывезти транспортное средство обратно, либо оплатить пошлину, чтобы продолжать эксплуатировать машину в странах ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения). В соответствии с законом, владелец имеет право продать транспортное средство или передать её в пользование другому лицу после уплаты таможенных платежей.

