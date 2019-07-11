В Улан-Удэ разбойник сломал руку пенсионерке

Он с такой силой вырвал из её рук сумку, что женщина получила перелом



23-летний уроженец Заиграевского района Бурятии в феврале ограбил 56-летнюю улан-удэнку. Преступление произошло возле 10 корпуса ВСГУТУ. Поздно вечером женщина возвращалась домой, уже у подъезда она достала из сумки телефон, чтобы позвонить и попросить открыть ей дверь подъезда дома на Ключевской.



В это время злоумышленник подбежал к пенсионерке, толкнул и выхватил из рук телефон. Женщина упала, нападавший убежал. Но через секунду он передумал, вернулся к потерпевшей и начал с силой выхватывать сумку. Женщина не отдавала сумку, но разбойник оказался сильнее.



- Потерпевшая получила закрытый перелом правой лучевой кости со смещением. Был причинён вред здоровью средней степени тяжести. Действия злоумышленника квалифицировали как «Разбой», то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.



Ущерб составил 7400 рублей.



Молодого человека суд признал виновным. Ему назначили три года колонии строгого режима. Также с осуждённого взыщут сумму причинённого ущерба и 30 тысяч рублей за моральный вред.



В 2014 году молодой человек был осуждён за угон, совершённый группой лиц. 16 февраля 2018 года он был освобождён из колонии, и по иронии судьбы, ровно через год 16 февраля он совершил разбой.









