Он с такой силой вырвал из её рук сумку, что женщина получила перелом
23-летний уроженец Заиграевского района Бурятии в феврале ограбил 56-летнюю улан-удэнку. Преступление произошло возле 10 корпуса ВСГУТУ. Поздно вечером женщина возвращалась домой, уже у подъезда она достала из сумки телефон, чтобы позвонить и попросить открыть ей дверь подъезда дома на Ключевской.
В это время злоумышленник подбежал к пенсионерке, толкнул и выхватил из рук телефон. Женщина упала, нападавший убежал. Но через секунду он передумал, вернулся к потерпевшей и начал с силой выхватывать сумку. Женщина не отдавала сумку, но разбойник оказался сильнее.
- Потерпевшая получила закрытый перелом правой лучевой кости со смещением. Был причинён вред здоровью средней степени тяжести. Действия злоумышленника квалифицировали как «Разбой», то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.
Ущерб составил 7400 рублей.
Молодого человека суд признал виновным. Ему назначили три года колонии строгого режима. Также с осуждённого взыщут сумму причинённого ущерба и 30 тысяч рублей за моральный вред.
В 2014 году молодой человек был осуждён за угон, совершённый группой лиц. 16 февраля 2018 года он был освобождён из колонии, и по иронии судьбы, ровно через год 16 февраля он совершил разбой.
В Улан-Удэ разбойник сломал руку пенсионерке
Происшествия, Фото:
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