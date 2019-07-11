Житель Бурятии хотел украсть 2,5 тонны топлива, а получил 2,5 года условно

2,5 тысячи литров дизельного топлива пытался украсть злоумышленник со склада компании «Россети Сибирь» в Бурятии
Нарушитель признан виновным и осуждён на 2 года и 6 месяцев условно. Он возместил нанесённый ущерб в размере более 78 тысяч рублей, сообщает пресс-служба компании «Россети Сибирь».
Вопиющий случай воровства был выявлен в августе 2018 года. При плановом осмотре склада горюче-смазочных материалов сотрудники Россети Сибирь в Бурятии обнаружили, что в трубопровод, ведущий от ёмкостей хранения дизельного топлива к зданию топливоподготовки, сделана «врезка» и присоединены шланги для несанкционированного слива топлива.
Было принято решение устроить засаду на нарушителя. В 00.20 часов по вор проник на территорию склада, однако, увидев энергетиков, пустился в бега. В руках сотрудников Баунтовского РЭС остались орудия преступления: грузовой автомобиль ЗИЛ-131, гружённый десятью 200-литровыми бочками, и шланги.
Проведённые замеры уровня ГСМ в емкостях показали отсутствие дизельного топлива в размере 2500 литров.
О факте хищения немедленно было сообщено в ОМВД России по Баунтовскому эвенкийскому району Бурятии. По данному факту возбудили уголовное дело по статье кража.
В результате оперативных мероприятий был установлен виновный, им оказался житель села Багдарин. Свою вину в совершенном преступлении он полностью признал. Приговором Баунтовского районного суда гражданин К. был осуждён на 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Ущерб в размере 78 751 рублей виновный также возместил.
Справка:
Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») – дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 255 539 км.
Житель Бурятии хотел украсть 2,5 тонны топлива, а получил 2,5 года условно
Происшествия, Фото:
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