Мошенники просят у жителей Иркутской области деньги на похороны

Доверчивая жительница Ангарска без раздумий перевела «родственнику» 24 тысячи рублей



Накануне вечером в полицию обратилась 31-летняя ангарчанка. Женщина рассказала, что стала жертвой интернет-мошенников. В одной из социальных сетей жительница получила сообщение от своего родственника. Мужчина сообщал печальную новость, что его мама, тётя ангарчанки, умерла, а денег на похороны не хватает.



Лжеродственник попросил занять ему до зарплаты 24 тысячи рублей. Женщина отправилась к ближайшему банкомату и перевела указанную сумму на его счет.



Только на следующий день женщина перезвонила и узнала, что никто не умирал и денежных средств у неё не просил. А страница в соцсетях была взломана, сообщает МВД России по Ангарскому городскому округу.

