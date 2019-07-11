Доверчивая жительница Ангарска без раздумий перевела «родственнику» 24 тысячи рублей
Накануне вечером в полицию обратилась 31-летняя ангарчанка. Женщина рассказала, что стала жертвой интернет-мошенников. В одной из социальных сетей жительница получила сообщение от своего родственника. Мужчина сообщал печальную новость, что его мама, тётя ангарчанки, умерла, а денег на похороны не хватает.
Лжеродственник попросил занять ему до зарплаты 24 тысячи рублей. Женщина отправилась к ближайшему банкомату и перевела указанную сумму на его счет.
Только на следующий день женщина перезвонила и узнала, что никто не умирал и денежных средств у неё не просил. А страница в соцсетях была взломана, сообщает МВД России по Ангарскому городскому округу.
Мошенники просят у жителей Иркутской области деньги на похороны
Происшествия, Фото:
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