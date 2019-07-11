Гонщик с ралли «Шёлковый путь» попал в больницу в Бурятии

Мотогонщик из Монголии получил тяжёлую травму головы во время ралли в Бурятии
8 июля Бурятии прошло одно из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов – марафон «Шелковый путь». Участники из 36 стран на 97 транспортных средствах стартовали в городе Бабушкин Кабанского района и финишировали через 212 км в селе Харгана Селенгинского района.
Длина спецучастка составляла 212 км, 80% пути участники гонок ехали по грунту, а оставшиеся 20% - по каменистым дорогам. Семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков, директор проекта международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин отметил высокий уровень организации на бивуаке в Улан-Удэ, на стартовой зоне в городе Бабушкин Кабанского района, и на финише в селе Харгана Селенгинского района, где собралось около 6 тысяч зрителей.
Участников ралли впечатлило разнообразие природы Бурятии - лесистые горы, которые переходят в степь.
- Я сегодня слышу от участников - просто восторг и удивление от увиденной природы. Здорово, что у нас очень большая страна, разнообразный рельеф, различная природа. Практически все природные ландшафты, которые существуют, у нас есть. Здорово, что мы смогли в нашем проекте показать Бурятию. Весь мир увидит Россию с этой точки зрения и останутся только хорошее впечатление у всех, кто был «Шелковом пути», - заявил Владимир Чагин.
Трасса в Бурятии оказалась сложной по своей конфигурации и характеру покрытия. Быстрый спецучасток с пологими поворотами позволял достигать больших скоростей, но многочисленные водные преграды и огромные булыжники вынуждали участников искать компромисс между высоким темпом и осторожной ездой на результат. Кому-то это удалось, а кому-то нет…
В мотозачёте пострадал монгольский участник Батур Баттар.
Руководитель проекта ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин так прокомментировал ситуацию: «Состояние гонщика тяжёлое, у него травма головы. Главное, что вовремя оказали медицинскую помощь, доставили в больницу Улан-Удэ. Всё делаем для того, чтобы скорее его восстановить, чтобы в дальнейшем жизни ничего не угрожало. К сожалению, такие случаи в автоспорте бывают».
В понедельник 8 июля в 15:00 в приёмный покой Республиканской клинической больницы имени Семашко поступила информация о том, что на скоростном горном участке ралли-рейда произошла авария, везут мотоциклиста с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Международный статус ралли означает и соответствующее медицинское сопровождение: на трассе работала бригада врачей со всего мира, дежурили сразу два самолёта, четыре вертолёта (один тяжёлый и три легких), несколько санитарных машин повышенной проходимости на базе внедорожников Mercedes Unimog и Toyota Land Cruiser. С трассы гонщик был эвакуирован на санитарной машине федерального медико-биологического агентства. Далее c места подбора вертолётом пострадавший был эвакуирован в международный аэропорт «Байкал», где его встретили специалисты территориального центра медицины катастроф, которые незамедлительно доставили гонщика в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко.
В РКБ пациента встречала мультидисциплинарная команда врачей в составе анестезиологов-реаниматологов, хирургов, нейрохирургов.
Гонщика из Монголии доставили в специальных иммобилизирующих вакуумных носилках, предназначенных для транспортной иммобилизации при переломах позвоночника, костей таза и других тяжёлых травм. Такие носилки идеально принимает форму тела пациента, что позволяет избежать вторичных повреждений, вызванных непроизвольным движением при транспортировке.
Учитывая, что во время транспортировки у пациента был эпизод затруднения дыхания, в приёмном покое его сразу перевели на искусственную вентиляцию лёгких. Врачи выявили травму головного мозга и грудной клетки с поражением обоих лёгких. Из-за низкого артериального давления ситуацию расценили как травматический шок и был проведён комплекс противошоковых мероприятий.
Вскоре удалось стабилизировать состояние, гемодинамику, у пациента прояснилось сознание и он был переведён на самостоятельное дыхание. Сейчас пациент находится в ОРИТ-1 под непрерывным наблюдением реаниматологов, нейрохирургов и травматологов.
На следующий день была собрана врачебная комиссия с участием французских врачей из медсопровождения ралли, было принято решение о возможности его транспортировки в условиях авиационного транспорта в Монголию. В данном вопросе генеральное консульство Монголии в Бурятии оказало помощь, а сам консул навестил земляка-гонщика и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Руководитель монгольской команды поделился своим мнением: «Слава богу все хорошо, мы очень довольны тем, как приняли нас в Республиканской клинической больнице. Врачи отработали на мировом уровне. В приемном покое, реанимации, во всех диагностических службах у вас работают профессионалы своего дела. От лица команды выражаем вам глубокую благодарность за оказание медицинской помощи нашему гонщику».
Закончится ралли «Шелковый путь-2019» 16 июля в китайском городе Дунхуань.
По информации пресс-службы РКБ имени Семашко
Гонщик с ралли «Шёлковый путь» попал в больницу в Бурятии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неадекватный мужчина сильно перепугал спящих женщин
Дети играли на чердаке незадолго до пожара
Всё произошло на остановке «Геологическая»
Банковскую карту и чужой паспорт он нашёл у дома
Полячка Джоана упала с мотоцикла в путешествии по Бурятии
На суде он заявил о своей непричастности к жестокому убийству
Произошёл пожар в квартире многоквартирного дома
Преступники недавно освободились из колоний
Рейс 9103 сообщением «Чита-Хабаровск», который должен был вылететь из забайкальской столицы в 08:00
46-летний водитель получил травмы
ДТП произошло прямо на «зебре»
Вечером оборвался провод
За сутки в Бурятии произошло 14 лесных пожаров
Молодая пара готовила синтетику на дому в Сотниково. ФОТО, ВИДЕО
Происшествия, 10.07.2019
Ущерб от рубок был оценён в миллион рублей