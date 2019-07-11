Туристка из Польши сломала ногу в Бурятии

Происшествия, Фото: РКБ им. Семашко

Полячка Джоана упала с мотоцикла в путешествии по Бурятии



Туристка из Польши Джоана вместе со своим другом путешествуют на мотоцикле по миру. Они посмотрели всю Россию, в Бурятии планировали посетить все известные места на Байкале. В Баргузинском районе их мотоцикл наехал на пень, Джоана упала и повредила ногу, сообщает пресс-служба республиканской клинической больницы.



В этот же день туристка была доставлена в Усть-Баргузинскую центральную районную больницу. Хирург сделал снимок и диагностировал перелом наружной лодыжки без смещения. Врач наложил фиксирующую гипсовую повязку.



Несмотря на травму, туристы продолжат своё путешествие в Монголию и Казахстан.



Для консультации с травматологом пострадавшую доставили в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А.Семашко. Джоану осмотрел хирург травматолого-ортопедического отделения Вадим Родионов. Были сделаны контрольные снимки, вторичного смещения не обнаружено, но гипсовая лангета стала некачественной. Ее заново перегипсовали, а пострадавшей дали рекомендации.



Путешественница отметила, что в Бурятии очень квалифицированный медицинский персонал. Кроме того, им очень понравилась Сибирь и Бурятия в целом – из-за дружелюбия и гостеприимства, а также из-за красивой природы.

