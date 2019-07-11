На суде он заявил о своей непричастности к жестокому убийству
В сентябре 2018 года в Чите мужчина силой влил в рот своей сожительнице не менее 50 граммов уксусной кислоты. Всё произошло на глазах у малолетнего ребёнка женщины. Желая смерти женщины, мужчина не предпринял никаких мер к оказанию помощи.
В результате острого отравления уксусной кислотой она, не в силах оказать себе помощь, скончалась через трое суток, испытывая мучительные боли.
В апреле Забайкальский краевой суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет в исправительной колонии строго режима, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года, а также удовлетворил исковые требования о возмещении морального вреда на общую сумму 7 млн рублей.
10 июля Верховный Суд России рассмотрел апелляционные жалобы 34-летнего обвиняемого на приговор суда первой инстанции. Он и его адвокат пытались убедить высшую судебную инстанцию в непричастности к происшедшему и просили вынести оправдательный приговор.
- Верховный суд Российской Федерации признал вынесенный приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Читинец, напоивший женщину уксусной кислотой, не смог обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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