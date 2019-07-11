11 Июля

10 Июля

Популярное

Центр Улан-Удэ остался без уличного освещения

Центр Улан-Удэ остался без уличного освещения
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вечером оборвался провод

Накануне, 10 июля, около 10 часов вечера оборвался провод уличного освещения между электроопорами в районе улицы Балтахинова 38 в Улан-Удэ. Произошло короткое замыкание и возгорание электрощита.

Без света осталась школа №1. Ближе к 12 ночи подача электроэнергии была возобновлена. Без уличного освещения находится участок от улицы Балтахинова, 38 до путепровода проспекта Победы, включая сквер и Мемориал Победы.

Работы продолжатся сегодня, 11 июля, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии опрокинулась «Тойота Виш»
В Бурятии опрокинулась «Тойота Виш»
Происшествия, 11.07.2019
46-летний водитель получил травмы
В Бурятии горит лес на площади почти в тысячу га
В Бурятии горит лес на площади почти в тысячу га
Происшествия, 11.07.2019
За сутки в Бурятии произошло 14 лесных пожаров
В Бурятии ликвидировали нарколабораторию по изготовлению синтетики
В Бурятии ликвидировали нарколабораторию по изготовлению синтетики
Происшествия, 11.07.2019
Молодая пара готовила синтетику на дому в Сотниково. ФОТО, ВИДЕО
В Иркутске неизвестные подожгли «Лэнд Крузер»
В Иркутске неизвестные подожгли «Лэнд Крузер»
Происшествия, 10.07.2019
Действия поджигателей зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на фасаде подъезда
В ДТП с автобусами в Улан-Удэ девушка сломала челюсть
В ДТП с автобусами в Улан-Удэ девушка сломала челюсть
Происшествия, 10.07.2019
Остальные четверо пострадавших отпущены на амбулаторное лечение
26-летний иркутянин устроил наркопритон
26-летний иркутянин устроил наркопритон
Происшествия, 10.07.2019
26-летний иркутянин с мая 2019 года устроил в своей квартире на улице Лыткина наркопритон
В Забайкалье утонул 9-летний мальчик, его сестру спасли
В Забайкалье утонул 9-летний мальчик, его сестру спасли
Происшествия, 10.07.2019
9 июля в районе села Боржигантай Могойтуйского района Забайкальского края утонул 9-летний мальчик
В Улан-Удэ пассажир такси обворовал пьяных женщин
В Улан-Удэ пассажир такси обворовал пьяных женщин
Происшествия, 10.07.2019
Для кражи он прошёл за ними в ограду дома
Забайкалец пальнул из ружья в знакомого и сына
Забайкалец пальнул из ружья в знакомого и сына
Происшествия, 10.07.2019
Мужчина предстанет перед судом за убийство

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^