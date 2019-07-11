Центр Улан-Удэ остался без уличного освещения

Вечером оборвался провод



Накануне, 10 июля, около 10 часов вечера оборвался провод уличного освещения между электроопорами в районе улицы Балтахинова 38 в Улан-Удэ. Произошло короткое замыкание и возгорание электрощита.



Без света осталась школа №1. Ближе к 12 ночи подача электроэнергии была возобновлена. Без уличного освещения находится участок от улицы Балтахинова, 38 до путепровода проспекта Победы, включая сквер и Мемориал Победы.



Работы продолжатся сегодня, 11 июля, сообщается в оперативной сводке по городу.

