За сутки в Бурятии произошло 14 лесных пожаров
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 14 лесных пожаров в Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах. В результате ликвидировано десять очагов, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Сегодня продолжаются работы тушению двух лесных пожаров общей площадью 911 га в Северо-Байкальском районе, одного очага площадью 5 га в Иволгинском районе и одного очага площадью 0,1 га в Прибайкальском районе.
В Северо-Байкальском районе продолжает действовать режим ЧС, в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, уточнили в агентстве лесного хозяйства.
За сутки на тушении лесных пожаров работало 403 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 96 единиц лесопожарной и тяжелой техники.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
За пожароопасный сезон выявлено 29 виновников возникновения лесного пожара, возбуждено 34 уголовных дела предусмотренных ст.261 УК РФ, привлечено к уголовной ответственности 4 лица, сумма наложенных штрафов составила 5,9 млн. рублей.
При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
В Бурятии горит лес на площади почти в тысячу га
Происшествия, Фото:
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