В Бурятии ликвидировали нарколабораторию по изготовлению синтетики

В Бурятии оперативники задержали 19-летнюю улан-удэнку и её 28-летнего сожителя. Пара в доме мужчины в селе Сотниково Иволгинского района занимались производством наркотиков для последующего сбыта. Наркотик продавали через созданный ими интернет-магазин в одном из популярных мессенджеров.













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Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





























Компоненты для наркотиков девушка присвоила, когда занималась закладками наркотиков.- Нас задержали за то, что мы заказали реактивы. Сразу понятно, что это нелегальные вещества, это моя ошибка. Заказывали для СК – это наркотик, который любят наркоманы, - рассказала задержанная.Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли около 1200 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а также предметы, свидетельствующие об их изготовлении.Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 – ч.5 ст.228.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – пожизненное лишение свободы.