9 июля в районе села Боржигантай Могойтуйского района Забайкальского края утонул 9-летний мальчик
По предварительным данным, около 16 часов 9-летний мальчик и его 10-летняя сестра пошли купаться на реку Онон возле села. Во время купания дети начали тонуть. Девочку вытащил из воды находившийся рядом мужчина. Мальчика спасти не удалось.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили девочку, её родителей, мужчину, спасшего ребёнка. Устанавливаются другие очевидцы происшествия.
Тело мальчика ищут, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье утонул 9-летний мальчик, его сестру спасли
Происшествия, Фото:
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