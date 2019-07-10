Мужчина предстанет перед судом за убийство
В июле 2018 года житель Нерчинского района на берегу реки Шилка стрелял по лодке с людьми. В лодке были его знакомый и сын. В результате первый погиб, второй получил лёгкие травмы.
После стрелок отправился домой и лёг спать.
Мужчина обвиняется в убийстве человека, совершённом общеопасным способом и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
В ходе следствия обвиняемый так и не признал вину в убийстве своего знакомого. Однако следствием собрано достаточно доказательств.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Забайкалец пальнул из ружья в знакомого и сына
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