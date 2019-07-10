Гаджет он стащил во время посиделок на берегу Уды
Вечером 8 июля в полицию с заявлением о краже обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что распивал спиртное в компании на берегу реки Уда, неподалёку от улицы Приречной в Улан-Удэ.
Отлучившись и вновь вернувшись, он обнаружил, что на месте посиделок нет его телефона, через который компания слушала музыку. Вместе с гаджетом пропал и один из её участников – малознакомый молодой человек, присоединившийся к распитию алкоголя вместе с другом. Он-то и попросил устройство, чтобы включить аудио.
Стражи порядка задержали 28-летнего мужчину. По его словам, украденное он продал работнику СТО.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера и условно отбывал наказание.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец продал украденный на берегу реки телефон
Происшествия, Фото:
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