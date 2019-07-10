В улан-удэнском детском лагере, вопреки правилам и здравому смыслу, развели огонь рядом с сухостоем
Президент Торгово-промышленной палаты Бурятии Пётр Ертанов опубликовал в Facebook гневный пост по отношению к руководству летнего лагеря «Берёзка».
- Вечером заехал проведать ребёнка в детский лагерь «Берёзка», расположенный на Верхней Березовке. Лагерь затянут дымом от продуктов горения. Прошёл на территорию лагеря. Оказывается, технические работники жгут мусор. Суть проблемы: региональный оператор - компания «ЭкоАльянс» в понедельник не вывезла мусор, работники лагеря, видя переполненные мусорные баки, не придумали ничего лучше, чем тупо сжечь мусор в баках!!! В двух метрах от баков деревянные хозпостройки, сухая трава, сухие деревья, деревянные корпуса для детей и сотни детей!!! Ни один взрослый даже не пошевелится, чтобы потушить пожар, завхоз, техработники, охрана мирно лежат в своих домиках, директора вообще нет в лагере!!!» - описал Пётр Ертанов.
Ертанов лично организовал тушение пожара, после чего вызвал директора лагеря.
- У меня нет слов! Одни маты! – пишет он в своём посте.
- Рискуя жизнями наших детей таким образом избавляются от мусора в пожароопасный период! В жару 30 градусов! В полный сухостой! Я даже не знаю, что сказать! – заключил глава Торгово-промышленной палаты Бурятии.
В комментариях он подчеркнул, что в данном случае несвоевременный вывоз мусор отходит на второй план. Главное – что в пожароопасный период, несмотря на запреты, жгли мусор возле сухой травы, недалеко от деревянных корпусов, где сотни детей.
Президент Торгово-промышленной палаты Бурятии: «Нет слов, одни маты!»
Происшествия, Фото:
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