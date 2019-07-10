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В Чите машинисты и их помощники сливали топливо из тепловозов

В Чите машинисты и их помощники сливали топливо из тепловозов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Общий ущерб, причинённый «РЖД», превысил 2 миллиона рублей

В Чите возбуждено уголовное дело в отношении работников железной дороги, которые сливали топливо из тепловозов.

Житель посёлка Могзон, имея в собственности специальную машину для перевозки горюче-смазочных материалов и оборудование для перекачки топлива, подговорил машинистов и помощников машинистов железной дороги выкачивать горючие из тепловозов.

Предварительный ущерб ОАО «РЖД» составил более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершённая организованной группой, в особо крупном размере».

Организатор преступной группы задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
кража
 
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