В Чите машинисты и их помощники сливали топливо из тепловозов

Общий ущерб, причинённый «РЖД», превысил 2 миллиона рублей



В Чите возбуждено уголовное дело в отношении работников железной дороги, которые сливали топливо из тепловозов.



Житель посёлка Могзон, имея в собственности специальную машину для перевозки горюче-смазочных материалов и оборудование для перекачки топлива, подговорил машинистов и помощников машинистов железной дороги выкачивать горючие из тепловозов.



Предварительный ущерб ОАО «РЖД» составил более 2 миллионов рублей.



Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершённая организованной группой, в особо крупном размере».



Организатор преступной группы задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

