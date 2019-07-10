Общий ущерб, причинённый «РЖД», превысил 2 миллиона рублей
В Чите возбуждено уголовное дело в отношении работников железной дороги, которые сливали топливо из тепловозов.
Житель посёлка Могзон, имея в собственности специальную машину для перевозки горюче-смазочных материалов и оборудование для перекачки топлива, подговорил машинистов и помощников машинистов железной дороги выкачивать горючие из тепловозов.
Предварительный ущерб ОАО «РЖД» составил более 2 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершённая организованной группой, в особо крупном размере».
Организатор преступной группы задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
В Чите машинисты и их помощники сливали топливо из тепловозов
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Автомобилист «пристроился» прямо за вагоном (видео)
Общий ущерб, причинённый «РЖД», превысил 2 миллиона рублей
Он помог ему добраться до травмпункта и украл его вещи
Кража произошла на Батарейке
Пистолет хулиган закопал в картофельных грядках
Огнеборцы МЧС помогли выбраться гражданам из перевернувшегося автобуса
В Бурятии с нарушениями составляли статистику преступлений
Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы
Произошло аварийное отключение электроэнергии
В республике горит 858 га леса
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Конфликт пассажиров и таксиста завершился наездом на женщину
Смертельное ДТП произошло в Иволгинском районе Бурятии
На улице Куйбышева столкнулись два автобуса с пассажирами
Оба случая произошли в центре города