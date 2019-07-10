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В Улан-Удэ бомж обворовал травмированного мужчину

В Улан-Удэ бомж обворовал травмированного мужчину
Происшествия, 
Он помог ему добраться до травмпункта и украл его вещи

7 июля в полицию обратился 32-летний мужчина. Он получил травму, упав с велосипеда. Прохожие увидели это и помогли ему. Один из них помог пострадавшему добраться до травмпункта.

Когда мужчина, оставив портфель, ушёл делать рентген, «помощник» забрал его вещи и скрылся. В сумке находились 3,5 тысячи рублей и ключи от квартиры.

По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний бездомный. Ранее он неоднократно судим за имущественные преступления, в декабре 2018 года освободился из мест лишения свободы.

Украденное частично изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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