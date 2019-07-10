В Улан-Удэ у купавшихся школьниц украли телефоны

Кража произошла на Батарейке



8 июля в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ украли два мобильных телефона из рюкзака. Их оставили школьницы на берегу реки Уда. Сами девочки в это время купались.



Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний парен, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.



Молодой человек задержан. У него изъят один телефон, второй, рассказал парень, он продал незнакомому таксисту.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полиция просит жителей республики внимательнее относиться к своему имуществу и не оставлять его без присмотра.

