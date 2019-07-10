Кража произошла на Батарейке
8 июля в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ украли два мобильных телефона из рюкзака. Их оставили школьницы на берегу реки Уда. Сами девочки в это время купались.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний парен, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.
Молодой человек задержан. У него изъят один телефон, второй, рассказал парень, он продал незнакомому таксисту.
За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полиция просит жителей республики внимательнее относиться к своему имуществу и не оставлять его без присмотра.
В Улан-Удэ у купавшихся школьниц украли телефоны
Происшествия, Фото:
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