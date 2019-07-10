Пьяный житель Бурятии устроил беспорядочную стрельбу

Пистолет хулиган закопал в картофельных грядках



Сотрудники вневедомственной охраны в посёлке Усть-Баргузин задержали пьяного мужчину, который стрелял из пистолета во дворе своего дома.



Наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на окраине посёлка слышны выстрелы. В ходе отработки жилых дворов был задержан 32-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он вёл беспорядочную стрельбу.



В ходе осмотра в огороде был обнаружен закопанный в картофельной гряде пистолет, а также две гильзы.



Судебно-баллистическая экспертиза установила, что пистолет является оружием ограниченного поражения «ИЖ-79», переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм.



Доставленный в отдел полиции задержанный, ранее не судимый, сознался, что из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов.



Пистолет изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



