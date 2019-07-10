10 Июля

09 Июля

Популярное

Пьяный житель Бурятии устроил беспорядочную стрельбу

Пьяный житель Бурятии устроил беспорядочную стрельбу
Происшествия, 
Пистолет хулиган закопал в картофельных грядках

Сотрудники вневедомственной охраны в посёлке Усть-Баргузин задержали пьяного мужчину, который стрелял из пистолета во дворе своего дома.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на окраине посёлка слышны выстрелы. В ходе отработки жилых дворов был задержан 32-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он вёл беспорядочную стрельбу.

В ходе осмотра в огороде был обнаружен закопанный в картофельной гряде пистолет, а также две гильзы.

Судебно-баллистическая экспертиза установила, что пистолет является оружием ограниченного поражения «ИЖ-79», переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм.

Доставленный в отдел полиции задержанный, ранее не судимый, сознался, что из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов.

Пистолет изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

стрельба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ бомж обворовал травмированного мужчину
В Улан-Удэ бомж обворовал травмированного мужчину
Происшествия, 10.07.2019
Он помог ему добраться до травмпункта и украл его вещи
Пьяный житель Бурятии устроил беспорядочную стрельбу
Пьяный житель Бурятии устроил беспорядочную стрельбу
Происшествия, 10.07.2019
Пистолет хулиган закопал в картофельных грядках
Пять человек доставили в больницу после ДТП с автобусами в Улан-Удэ
Пять человек доставили в больницу после ДТП с автобусами в Улан-Удэ
Происшествия, 10.07.2019
Огнеборцы МЧС помогли выбраться гражданам из перевернувшегося автобуса
В Бурятии с нарушениями составляли статистику преступлений
В Бурятии с нарушениями составляли статистику преступлений
Происшествия, 10.07.2019
В Бурятии с нарушениями составляли статистику преступлений
8 улиц в Улан-Удэ оставались без света
8 улиц в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, 10.07.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии  
В Бурятии горел магазин одежды
В Бурятии горел магазин одежды
Происшествия, 10.07.2019
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
В пригороде Улан-Удэ таксист после конфликта сбил пассажирку
В пригороде Улан-Удэ таксист после конфликта сбил пассажирку
Происшествия, 10.07.2019
Конфликт пассажиров и таксиста завершился наездом на женщину
В Бурятии ночью насмерть сбили пешехода
В Бурятии ночью насмерть сбили пешехода
Происшествия, 10.07.2019
Смертельное ДТП произошло в Иволгинском районе Бурятии
В центре Улан-Удэ перевернулся пассажирский автобус
В центре Улан-Удэ перевернулся пассажирский автобус
Происшествия, 10.07.2019
На улице Куйбышева столкнулись два автобуса с пассажирами
В Улан-Удэ на Селенге спасли двух мужчин
В Улан-Удэ на Селенге спасли двух мужчин
Происшествия, 10.07.2019
Оба случая произошли в центре города
В Улан-Удэ ДТП заблокировало въезд во двор
В Улан-Удэ ДТП заблокировало въезд во двор
Происшествия, 09.07.2019
Авария произошла в центре города
«Чёрных лесорубов» в Бурятии выдал звук бензопилы
«Чёрных лесорубов» в Бурятии выдал звук бензопилы
Происшествия, 09.07.2019
Во время рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района лесники с сотрудниками полиции услышали звук бензопилы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^