Пистолет хулиган закопал в картофельных грядках
Сотрудники вневедомственной охраны в посёлке Усть-Баргузин задержали пьяного мужчину, который стрелял из пистолета во дворе своего дома.
Наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на окраине посёлка слышны выстрелы. В ходе отработки жилых дворов был задержан 32-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он вёл беспорядочную стрельбу.
В ходе осмотра в огороде был обнаружен закопанный в картофельной гряде пистолет, а также две гильзы.
Судебно-баллистическая экспертиза установила, что пистолет является оружием ограниченного поражения «ИЖ-79», переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм.
Доставленный в отдел полиции задержанный, ранее не судимый, сознался, что из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов.
Пистолет изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Пьяный житель Бурятии устроил беспорядочную стрельбу
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