Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы
В Улан-Удэ суд признал жительницу Киргизии суд виновной в мошенничестве.
Женщина с марта 2015 года по март 2016 года убеждала людей, что у неё есть способности к исцелению и обещала вылечить людей от заболеваний. За «исцеление» она брала деньги. Таким образом женщина присвоила имущество и деньги потерпевших на общую сумму более 4,5 млн. рублей.
Женщину приговорили к 4 годам колонии общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ осудили 30-летнюю цыганку, избавлявшую людей от «порчи» с помощью носка.
«Целительница» из Киргизии обобрала жителей Бурятии на 4,5 миллиона
Происшествия, Фото:
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