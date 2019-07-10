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8 улиц в Улан-Удэ оставались без света

8 улиц в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошло аварийное отключение электроэнергии

Накануне, 9 июля, в 14:18 произошло аварийное отключение света на подстанции ЛВРЗ.

Без электроэнергии остались жители улиц Норильская, Уссурийская, Юннатов, частично ул. Октябрьская, Гвардейская, Сосновая, Чаадаева, Буйко.

В 15:46 свет появился в домах горожан. Время отключения составило 1,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июля водитель, врезавшийся в электроопору, обесточил 38 домов в Улан-Удэ.
отключение света
 
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