Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 9 июля, в 14:18 произошло аварийное отключение света на подстанции ЛВРЗ.
Без электроэнергии остались жители улиц Норильская, Уссурийская, Юннатов, частично ул. Октябрьская, Гвардейская, Сосновая, Чаадаева, Буйко.
В 15:46 свет появился в домах горожан. Время отключения составило 1,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июля водитель, врезавшийся в электроопору, обесточил 38 домов в Улан-Удэ.
8 улиц в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, Фото:
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