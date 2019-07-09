Самолёт выполнял рейс «Новосибирск – Якутск»
6 июля 2019 года в 3.35 часов в аэропорту города Братск совершил вынужденную посадку самолёт Boeing 737 авиакомпании «Глобус», выполнявший рейс «Новосибирск – Якутск».
Причиной вынужденной посадки стала смерть на борту самолёта 53-летней пассажирки, гражданки Республики Таджикистан, временно проживающей в Якутске. Женщина почувствовала себя плохо во время полёта и умерла ещё до посадки в Братске.
По данному факту проводится доследственная проверка. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.
В севшем в Братске самолёте умерла гражданка Таджикистана
Происшествия, Фото:
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