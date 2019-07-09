В Улан-Удэ «Мерседес» врезался в «Опель» пенсионеров















Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошла авария в Гусиноозёрске. В ДТП

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошла авария в Гусиноозёрске. В ДТП пострадала пассажирка

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне, 8 июля около 17:30, на улице Жердева в Улан-Удэ напротив торгового центра Peoplе's park произошло ДТП.- В крайнем левом ряду двигался «Опель», по главной дороге справа от него выехал автомобиль «Мерседес», который совершил с ним столкновение, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.За рулём «Опеля» находились бабушка с дедушкой.В ДТП обошлось без пострадавших. По словам свидетеля происшествия, у виновника отсутствует страховой полис.