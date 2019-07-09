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В Улан-Удэ «Мерседес» врезался в «Опель» пенсионеров

В Улан-Удэ «Мерседес» врезался в «Опель» пенсионеров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла возле Peoplе's park

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне, 8 июля около 17:30, на улице Жердева в Улан-Удэ напротив торгового центра Peoplе's park произошло ДТП.

- В крайнем левом ряду двигался «Опель», по главной дороге справа от него выехал автомобиль «Мерседес», который совершил с ним столкновение, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии. 



За рулём «Опеля» находились бабушка с дедушкой.

В ДТП обошлось без пострадавших. По словам свидетеля происшествия, у виновника отсутствует страховой полис. 



Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошла авария в Гусиноозёрске. В ДТП пострадала пассажирка.
ДТП
 
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