Свою жертву убийца скинул в смотровую яму в гараже
Вечером 6 июля в смотровой яме в гараже на территории пилорамы в селе Еловка Прибайкальского района Бурятии было обнаружено тело 28-летнего сторожа с ножевыми ранениями на шее. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По подозрению в совершении преступления следующим утром вблизи от перевала Мандрик задержан ранее судимый 27-летний молодой человек. На допросе он подробно рассказал о расправе, причиной которой стала ревность.
Обвиняемый меньше года назад был освобождён из колонии, где отбывал наказание за убийство. В последнее время он жил в селе Старое Татаурово, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. За несколько дней до происшествия он вместе с сожительницей направился к пилораме, расположенной в соседнем селе.
Производство, в основном, простаивало, пилораму охранял один сторож, и там обычно собирались местные алкоголики, к которым молодые люди рассчитывали присоединиться. После удачного знакомства следующие несколько дней они распивали спиртные напитки в гараже пилорамы в компании сторожа и местных жителей.
- 6 июля вечером обвиняемый на фоне алкогольного опьянения вдруг стал ревновать сожительницу к сторож. После отозвал его из-за стола в сторону, где схватил палку и принялся избивать. От одного из ударов по голове потерпевший упал на пол и остался лежать. В это время нападавший взял возле стола нож, вернулся к сторожу и нанёс ему два удара клинком в шею, затем ещё живого сбросил в смотровую яму гаража, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
После этого молодой человек вместе с сожительницей сбежали в сторону леса. Позже один из собутыльников, обнаружив в яме потерпевшего, позвонил в «скорую» и в полицию.
Следователям предстоит установить полную картину произошедшего, проводится сбор доказательной базы. Задержанного заключили под стражу.
Ревнивый житель Бурятии зарезал сторожа пилорамы
Происшествия, Фото:
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