Отчим вступился за женщину
Читинец поссорился со своей супругой при распитии спиртного. Мужчина нанёс жене удары по голове и лицу, не причинившие вреда здоровью.
За женщину заступился отчим, пытавшийся остановить избиение. Тогда мужчина ударил заступника ножом в область груди, живота, шеи, лица. В результате полученных ранений потерпевший скончался.
В настоящее время идёт судебное следствие по уголовному делу, подсудимый готовится изложить суду свою версию случившегося, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Читы.
Читинца судят за убийство отчима супруги
Происшествия, Фото:
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