Читинца судят за убийство отчима супруги

Отчим вступился за женщину



Читинец поссорился со своей супругой при распитии спиртного. Мужчина нанёс жене удары по голове и лицу, не причинившие вреда здоровью.



За женщину заступился отчим, пытавшийся остановить избиение. Тогда мужчина ударил заступника ножом в область груди, живота, шеи, лица. В результате полученных ранений потерпевший скончался.



В настоящее время идёт судебное следствие по уголовному делу, подсудимый готовится изложить суду свою версию случившегося, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Читы.

