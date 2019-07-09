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Читинца судят за убийство отчима супруги

Читинца судят за убийство отчима супруги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Отчим вступился за женщину

Читинец поссорился со своей супругой при распитии спиртного. Мужчина нанёс жене удары по голове и лицу, не причинившие вреда здоровью.

За женщину заступился отчим, пытавшийся остановить избиение. Тогда мужчина ударил заступника ножом в область груди, живота, шеи, лица. В результате полученных ранений потерпевший скончался.

В настоящее время идёт судебное следствие по уголовному делу, подсудимый готовится изложить суду свою версию случившегося, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Читы.
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