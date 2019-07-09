В Улан-Удэ подросток украл телефон в переходе у рынка

Он продал его на одном из рынков города



Утром 9 июня в полицию обратился 25-летний улан-удэнец с заявлением о краже. Он сообщил, что ночью пешком возвращался домой со свадьбы, когда в переходе по улице Балтахинова неизвестный украл его телефон. Ущерб составил 9300 рублей.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний учащийся техникума, прогуливающийся с друзьями после посещения компьютерного клуба.



Подросток под видом приятеля подошёл к мужчине и приобнял его, при этом стащив мобильный из кармана толстовки.



Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за карманную кражу, однако должных выводов не сделал.



Телефон он продал на одном из рынков города.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

