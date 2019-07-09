Он продал его на одном из рынков города
Утром 9 июня в полицию обратился 25-летний улан-удэнец с заявлением о краже. Он сообщил, что ночью пешком возвращался домой со свадьбы, когда в переходе по улице Балтахинова неизвестный украл его телефон. Ущерб составил 9300 рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний учащийся техникума, прогуливающийся с друзьями после посещения компьютерного клуба.
Подросток под видом приятеля подошёл к мужчине и приобнял его, при этом стащив мобильный из кармана толстовки.
Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за карманную кражу, однако должных выводов не сделал.
Телефон он продал на одном из рынков города.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подросток украл телефон в переходе у рынка
Происшествия, Фото:
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