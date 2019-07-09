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Условно осуждённый улан-удэнец вновь совершил кражу

Условно осуждённый улан-удэнец вновь совершил кражу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина украл технику на 25 тысяч рублей

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Задержан 27-летний горожанин.

Преступление произошло в начале мая. Вор, выставив оконную раму, проник в дачный дом садового товарищества «Урожай» и украл телевизор, приставку к нему, две музыкальные колонки и два удлинителя. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.

Большую часть украденного он продал, часть изъята правоохранителями.

Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления и хранение наркотиков. Ему было назначено условное лишение свободы.

За кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали и проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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