Условно осуждённый улан-удэнец вновь совершил кражу

Мужчина украл технику на 25 тысяч рублей



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Задержан 27-летний горожанин.



Преступление произошло в начале мая. Вор, выставив оконную раму, проник в дачный дом садового товарищества «Урожай» и украл телевизор, приставку к нему, две музыкальные колонки и два удлинителя. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.



Большую часть украденного он продал, часть изъята правоохранителями.



Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления и хранение наркотиков. Ему было назначено условное лишение свободы.



За кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали и проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



