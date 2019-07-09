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В Бурятии в разгаре сезон ночных краж через открытые окна

В Бурятии в разгаре сезон ночных краж через открытые окна
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Такие кражи совершаются с 3 часов ночи до 6 утра

15 июня в дежурную часть полиции Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о краже сотового телефона. Женщина проживает на первом этаже, мобильный она оставила на подоконнике открытого окна в кухне. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

В ходе розыска полицейские задержали 16-летнего подростка. Молодой человек проживал на соседней улице, судим не был. Телефон изъят и возвращён владелице.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 «Кража» УК РФ.

Ещё одна кража произошла в Советском районе. Утром 24 июня в полицию обратилась 51-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что ночью в её квартиру проникли неизвестные. Они украли фитнес-браслет и дамскую сумку, в которой находился кошелёк с кредитными картами и документы. Ущерб составил 5,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению преступления задержали 14-летнего подростка. Он уже состоит на учёте в ПДН. Всё украденное было изъято и возвращено владелице. По этому факту также было возбуждено уголовное дело.

Такие кражи не редкость. За это полугодие уже совершено 13 подобных преступлений, а общий ущерб составил 263 тысячи рублей. Эти цифры уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда было совершено на 5 квартирных краж больше, общий ущерб составил 678 тысяч.

- Ситуации разные бывают. Иногда злоумышленники целенаправленно ходят и высматривают квартиры на первом этаже. Когда видят, что окно открыто, хозяева спят, они проникают, совершают преступление и уходят. Как правило, такие кражи совершаются с 3 до 6 утра. Сами потерпевшие просыпаются часов в 7-8, обнаруживают, что их обокрали, обращаются в полицию, но преступники уже находятся совершенно в другом месте. Это в большинстве случаев мешает нам раскрыть преступление по горячим следам, - рассказал начальник отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска УМВД России по Улан-Удэ Булат Дмитриев.

Полицейские призывают горожан не оставлять на ночь открытые окна и двери.
кража
 
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