Жильцы разместились у родственников
В селе Красный Яр Кабанского района Бурятии сгорели жилой дом и надворные постройки. К ликвидации пожара было привлечено 5 работников государственной противопожарной службы и 3 единицы спецтехники.
В результате пожара полностью уничтожены дом, амбар, баня, стайки на общей площади 101,75 кв. м.
Жильцы временно разместились у родственников.
- Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Подробности устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
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