В Бурятии сгорел жилой дом

Жильцы разместились у родственников



В селе Красный Яр Кабанского района Бурятии сгорели жилой дом и надворные постройки. К ликвидации пожара было привлечено 5 работников государственной противопожарной службы и 3 единицы спецтехники.



В результате пожара полностью уничтожены дом, амбар, баня, стайки на общей площади 101,75 кв. м.



Жильцы временно разместились у родственников.



- Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Подробности устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



