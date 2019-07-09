Строящееся муниципальное здание сгорело в Бурятии

В Бурятии за сутки произошло 14 пожаров



Накануне в Бурятии зарегистрировано 14 пожаров, 10 из которых произошли районах республики.



В селе Жемчуг Тункинского района произошёл пожар в строящемся муниципальном здании. На момент прибытия пожарной охраны здание было охвачено огнём. В результате оно было уничтожено полностью на площади 96 кв. м.



Вероятно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.



Предположительно по этой же причине в посёлке Майский Курумканского района сгорела стайка выгорела на площади 16 кв. м.



В Кабанском районе зарегистрирован в поселке Каменск: вероятно, по причине неосторожного обращения с огнём уничтожен забор на площади 10 п.м. и мусор на площади 1000 кв. м.



Также по причине неосторожного обращения с огнём произошли загорания торфа в Иволгинском районе, мусора – в Прибайкальском, Заиграевском районах, травы – в Тарбагатайском районе, пуха – в Кабанском районе, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



