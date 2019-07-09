В Бурятии возбудили уголовное дело на бывшего застройщика

Дольщикам дома пришлось за свой счёт завершать строительство
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя строительной организации. Он обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации».
В июне 2015 года обвиняемый возглавил организацию, строившую многоквартирный жилой дом по улице Крылова в Улан-Удэ. На момент вступления в должность на объекте имелись три трёхкомнатные квартиры, по которым договоры участия в долевом строительстве не были заключены.
Вопреки интересам участников долевого строительства, руководитель организации продал эти квартиры по заниженной стоимости. Вырученные 6 миллионов рублей руководитель не внёс на расчётный счёт либо в кассу организации-застройщика.
Впоследствии участники долевого строительства вынуждены были создать жилищно-строительный кооператив. Дольщики за счёт собственных средств завершили строительство многоквартирного дома.
Предварительное расследование по уголовному делу проведено следственной частью следственного управления МВД по Бурятии. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Наиболее строгая санкция за совершение указанного преступления предусматривает до четырёх лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также самостоятельно пришлось завершать стройку дольщикам дома на улице Сахьяновой – объект так и не смог достроить печально известный «Улан-Удэжилстрой».
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Происшествия, Фото:
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