Из-за коммунальной аварии напротив Русского драмтеатра перекроют движение
Сегодня в 17:30 на ул. Терешковой, напротив Русского драматического театра произошла коммунальная авария. На сетях МУП «Водоканал» обрушился свод канализационного коллектора. Это подтвердил телеробот, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
На текущий момент на месте работает ремонтная бригада МУП «Водоканал». Для более оперативной ликвидации последствий коммунальной аварии планируется перекрыть автомобильное движение в сторону центра города, организован объезд через бульвар Карла Маркса.
Движение будет возможно по ул.Терешковой - бульвар Карла Маркса - Геологическая - бульвар Карла Маркса - ул.Терешковой. Временная остановка общественного транспорта - парковка перед магазином «Либерти».
Жилые дома от водоснабжения удалось не отключить.
- Чтобы не отключать больницу и жилые дома, перебрасываем помпой воду в другой коллектор, - пояснили в мэрии.
В устранении аварии задействованы около 20-ти работников МУП «Водоканал» и 8 единиц техники.
- Завершить ремонт планируется до утра 9-го июля, - сообщили в пресс-службе «Водоканала».
Если будут осложнения, не исключено прекращение движение трамваев завтра утром.
В Улан-Удэ на Саянах произошла коммунальная авария
Происшествия, Фото:
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