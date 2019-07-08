В Улан-Удэ на Саянах произошла коммунальная авария

Из-за коммунальной аварии напротив Русского драмтеатра перекроют движение



Сегодня в 17:30 на ул. Терешковой, напротив Русского драматического театра произошла коммунальная авария. На сетях МУП «Водоканал» обрушился свод канализационного коллектора. Это подтвердил телеробот, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



На текущий момент на месте работает ремонтная бригада МУП «Водоканал». Для более оперативной ликвидации последствий коммунальной аварии планируется перекрыть автомобильное движение в сторону центра города, организован объезд через бульвар Карла Маркса.



Движение будет возможно по ул.Терешковой - бульвар Карла Маркса - Геологическая - бульвар Карла Маркса - ул.Терешковой. Временная остановка общественного транспорта - парковка перед магазином «Либерти».



Жилые дома от водоснабжения удалось не отключить.



- Чтобы не отключать больницу и жилые дома, перебрасываем помпой воду в другой коллектор, - пояснили в мэрии.



В устранении аварии задействованы около 20-ти работников МУП «Водоканал» и 8 единиц техники.



- Завершить ремонт планируется до утра 9-го июля, - сообщили в пресс-службе «Водоканала».



Если будут осложнения, не исключено прекращение движение трамваев завтра утром.



