В Улан-Удэ девушка устроила ДТП с оторванным бампером

ДТП произошло на Пищевой
Сегодня около 17 часов на улице Пищевая в Улан-Удэ произошла дорожная авария. Молодые люди на «Тойоте Карине» ехали в направлении железнодорожного переезда, когда в них врезалась девушка на «Тойоте Марк II».
Девушка выехала под знак «Уступи дорогу», сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
«Марк II» протаранил «Карину». В результате одному из автомобилей оторвало бампер, также на боку осталась довольно крупная вмятина.
При этом девушка-виновница аварии свою вину не признавала.
ДТП спровоцировало пробку.
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