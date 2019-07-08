В Улан-Удэ девушка устроила ДТП с оторванным бампером

Сегодня около 17 часов на улице Пищевая в Улан-Удэ произошла дорожная авария. Молодые люди на «Тойоте Карине» ехали в направлении железнодорожного переезда, когда в них врезалась девушка на «Тойоте Марк II».











ДТП спровоцировало пробку.























Девушка выехала под знак «Уступи дорогу», сообщил «Байкал-Daily» очевидец.«Марк II» протаранил «Карину». В результате одному из автомобилей оторвало бампер, также на боку осталась довольно крупная вмятина.При этом девушка-виновница аварии свою вину не признавала.