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В Улан-Удэ девушка устроила ДТП с оторванным бампером

В Улан-Удэ девушка устроила ДТП с оторванным бампером
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на Пищевой

Сегодня около 17 часов на улице Пищевая в Улан-Удэ произошла дорожная авария. Молодые люди на «Тойоте Карине» ехали в направлении железнодорожного переезда, когда в них врезалась девушка на «Тойоте Марк II».



Девушка выехала под знак «Уступи дорогу», сообщил «Байкал-Daily» очевидец.

«Марк II» протаранил «Карину». В результате одному из автомобилей оторвало бампер, также на боку осталась довольно крупная вмятина.

При этом девушка-виновница аварии свою вину не признавала.

ДТП спровоцировало пробку.






ДТП
 
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