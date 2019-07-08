В Иркутской области убийцу отправили на принудительное лечение

Трагедия произошла в психиатрическом отделении больницы



В Иркутской области суд принял решение о принудительном лечении 25-летнего жителя города Железногорск-Илимский. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



30 декабря 2018 года мужчина, проходивший лечение в психиатрическом отделении Железногорской центральной районной больнице поссорился с другим пациентом. Мужчина нанёс оппоненту множественные удары по различным частям тела. От полученных травм 50-летний потерпевший скончался в хирургическом отделении.



Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.



Нижнеилимский районный суд вынес в отношении него постановление о принудительном лечении в медицинской организации.



