В Иркутской области убийцу отправили на принудительное лечение

Трагедия произошла в психиатрическом отделении больницы
В Иркутской области суд принял решение о принудительном лечении 25-летнего жителя города Железногорск-Илимский. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
30 декабря 2018 года мужчина, проходивший лечение в психиатрическом отделении Железногорской центральной районной больнице поссорился с другим пациентом. Мужчина нанёс оппоненту множественные удары по различным частям тела. От полученных травм 50-летний потерпевший скончался в хирургическом отделении.
Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Нижнеилимский районный суд вынес в отношении него постановление о принудительном лечении в медицинской организации.
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Происшествия, Фото:
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