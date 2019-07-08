В Иркутской области за выходные поймали 133 пьяных водителя
За минувшую пятницу и выходные дни инспекторы ГИБДД в Иркутской области задержали 133 нетрезвых водителя, 37 из них в Иркутске. За три дня по вине пьяных водителей произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека получили ранения, в том числе один несовершеннолетний, сообщает УГИБДД по Иркутской области.
В пятницу вечером в Иркутске 58-летний водитель «Toyota Corolla», находясь за рулем в состоянии опьянения, допустил столкновение с автомашиной «Ssang yong Istana» и автомашиной «Toyota Lite Ace». В результате виновник ДТП и водитель микроавтобуса пострадали.
В субботу в Усть-Кутском районе нетрезвый водитель иномарки «Honda» не предоставил преимущество автомобилю, следовавшему по главной дороге, и совершил с ним столкновение. Женщина-водитель второго транспортного средства пострадала.
Спустя несколько часов уже в Иркутском районе опрокинулся автомобиль «Isuzu Bighorn» под управлением 37-летнего мужчины в состоянии опьянения. В результате ДТП пять человек получили телесные повреждения, в том числе 14-летний подросток.
За вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.
В Иркутской области пьяный водитель устроил ДТП с пятью пострадавшими
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