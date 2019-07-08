Кража произошла после совместного застолья
В Гусиноозёрске 37-летняя женщина распивала спиртное со знакомой у себя дома. Когда она ушла, подруга пошла к ней в дом. Увидев, что приятельница спит, она украла из её дома сотовый телефон, бытовые приборы, дыхательный аппарат и продукты. Ущерб составил более 7,5 тысяч рублей.
Ранее женщина неоднократно судима за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья.
Украденное изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщается пресс-служба МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии обчистила спящую подругу
Происшествия, Фото:
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