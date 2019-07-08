Жительница Бурятии обчистила спящую подругу

Кража произошла после совместного застолья



В Гусиноозёрске 37-летняя женщина распивала спиртное со знакомой у себя дома. Когда она ушла, подруга пошла к ней в дом. Увидев, что приятельница спит, она украла из её дома сотовый телефон, бытовые приборы, дыхательный аппарат и продукты. Ущерб составил более 7,5 тысяч рублей.



Ранее женщина неоднократно судима за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья.



Украденное изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщается пресс-служба МВД по Бурятии.

