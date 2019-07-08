Похищенные деньги нападавший успел пропить
Ночью 7 июля в полицию поступило сообщение о грабеже в районе остановки «Шахматный клуб» в Улан-Удэ. 60-летний мужчина рассказал, что сожитель его соседки, с которым они беседовали на остановке, выхватил из его рук сумку и скрылся.
Потерпевший сам обнаружил грабителя около одного из подъездов. Однако 34-летний гражданин, выбросив сумку, убежал. А после, когда пенсионер стал осматривать свою сумку, напал и нанес побои.
Придя в себя, 60-летний горожанин попросил прохожих обратиться в полицию и сообщил приметы нападавшего.
По «горячим следам» подозреваемый был задержан. Полицейские изъяли у него два похищенных сотовых телефона, деньги он успел пропить.
Задержанный более двух лет отбывал наказание в местах лишения свободы за серию краж. В настоящее время он состоит под административным надзором.
Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ на улице ограбили и избили пенсионера
Происшествия, Фото:
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