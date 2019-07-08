В Бурятии за сутки произошёл 21 пожар

18 очагов возгорания ликвидированы в районах Бурятии



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрирован 21 пожар, 18 из которых ликвидированы в районах республики.



В Мухоршибирском районе в селе Гашей объектом полностью сгорел сарай. Причина стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



В посёлке Новая Брянь Заиграевского района огнём уничтожено бревенчатое бесхозное строение на площади 12 кв.м. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.



В селе Тресково Кабанского района на прибытия пожарной охраны горела баня. В результате пожара выгорел предбанник на площади 3 кв.м., огнём повреждена кровля бани на площади 3 кв.м. Возможная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



По этой же причине в Бурятии зарегистрированы возгорания сухой травы и мусора в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Курумканском, Кабанском и Заиграевском районах, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

