18 очагов возгорания ликвидированы в районах Бурятии
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрирован 21 пожар, 18 из которых ликвидированы в районах республики.
В Мухоршибирском районе в селе Гашей объектом полностью сгорел сарай. Причина стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
В посёлке Новая Брянь Заиграевского района огнём уничтожено бревенчатое бесхозное строение на площади 12 кв.м. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
В селе Тресково Кабанского района на прибытия пожарной охраны горела баня. В результате пожара выгорел предбанник на площади 3 кв.м., огнём повреждена кровля бани на площади 3 кв.м. Возможная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
По этой же причине в Бурятии зарегистрированы возгорания сухой травы и мусора в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Курумканском, Кабанском и Заиграевском районах, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии за сутки произошёл 21 пожар
Происшествия, Фото:
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