ДТП произошло в селе Жемчуг
Вчера в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП в популярном у туристов горячими источниками селе Жемчуг.
- Около 11.30 часов 73-летний водитель автомашины «Рено Логан», следуя по улице Трактовая села Жемчуг вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 58-летнего пешехода, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Мужчина с травмами был госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 6 июля в центре Улан-Удэ пьяная девушка попала под колёса мотоцикла.
В Бурятии в туристической местности сбили пешехода
Происшествия, Фото:
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