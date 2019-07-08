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В Бурятии в туристической местности сбили пешехода

В Бурятии в туристической местности сбили пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в селе Жемчуг

Вчера в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП в популярном у туристов горячими источниками селе Жемчуг.

- Около 11.30 часов 73-летний водитель автомашины «Рено Логан», следуя по улице Трактовая села Жемчуг вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 58-летнего пешехода, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Мужчина с травмами был госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 6 июля в центре Улан-Удэ пьяная девушка попала под колёса мотоцикла.

ДТП
 
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